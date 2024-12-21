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Удар дронами по Запорожью: количество раненых возросло

Запорожье, Суббота 21 декабря 2024 08:15
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Удар дронами по Запорожью: количество раненых возросло Фото: в Запорожье пострадали четыре человека из-за атаки дронами РФ 20 декабря (t.me/ivan_fedorov_zp)
Автор: Наталия Гурковская

Четыре человека пострадали из-за обстрела Запорожья дронами. Оккупанты атаковали город 20 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОГА Ивана Федорова.

"12-летний мальчик и трое женщин получили ранения в результате вражеской атаки на Запорожье", - рассказал он.

Обстрелы Запорожской области

Кроме того, по данным главы ОВА, захватчики обстреляли Васильковский и Пологовский районы региона.

"В Васильевском районе из-за российских обстрелов пострадала женщина, в Пологовском - двое мужчин", - отметил Федоров.

Обстрел Запорожья

Российские оккупанты атаковали Запорожье дронами вечером 20 декабря. В городе начался пожар. На место выехали врачи "скорой".

Позже в ОВА рассказали, что в результате атаки россиян 12-летний мальчик и женщина получили ранения. Взрывной волной выбило окна в девятиэтажке.

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