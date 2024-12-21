Удар дронами по Запорожью: количество раненых возросло

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОГА Ивана Федорова.

"В Васильевском районе из-за российских обстрелов пострадала женщина, в Пологовском - двое мужчин", - отметил Федоров.

Кроме того, по данным главы ОВА, захватчики обстреляли Васильковский и Пологовский районы региона.

"12-летний мальчик и трое женщин получили ранения в результате вражеской атаки на Запорожье", - рассказал он.

Обстрел Запорожья

Российские оккупанты атаковали Запорожье дронами вечером 20 декабря. В городе начался пожар. На место выехали врачи "скорой".

Позже в ОВА рассказали, что в результате атаки россиян 12-летний мальчик и женщина получили ранения. Взрывной волной выбило окна в девятиэтажке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.