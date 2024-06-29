Удар по Днепру: на связь вышли два человека, судьба еще нескольких неизвестна

"На связь вышли двое жителей днепровской многоэтажки, изуродованной во время вчерашней атаки. Это мама и сын. К счастью, с ними все хорошо", - сообщил Лысак.

По его словам, когда произошла трагедия, семье не было дома. Однако судьба еще нескольких человек остается неизвестной.

На месте идет поисково-спасательная операция - спасатели разбирают перекрытие разрушенных этажей.

Обстрел Днепра

В пятницу, 28 июня, Российская Федерация ракетой нанесла удар по городу Днепр, попадание в жилую многоэтажку. По данным спасателей, в одном из подъездов дома разрушены квартиры с 8 по 11 этаж.

По состоянию на 13:00 субботы, 29 июня, известно о 13 пострадавших, среди них беременный и ребенок, и одна жертва в результате обстрела.

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