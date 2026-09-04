Удар по Coca-Cola: Сибига призвал США "поставить Москву на место" новыми санкциями

Как в МИДе оценили удар

По словам Сибиги, атака на завод Coca-Cola является частью более широкой российской стратегии, направленной на повреждение экономики США и вытеснение американских компаний с международных рынков.

"Российский удар по заводу Coca-Cola в Киевской области не был единичным инцидентом. Это еще одно умышленное нападение на американские бизнес-интересы", - подчеркнул он.

Призыв в США

Глава МИД подчеркнул, что "только сила поставит Москву на место". В этом контексте он в очередной раз призвал Палату представителей США принять Закон о санкциях против России.

Что известно об атаке

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что россияне атаковали дронами завод Coca-Cola в поселке Большая Дымерка в Киевской области. Это одно из самых крупных предприятий по производству безалкогольных напитков в Европе. По словам главы государства, в РФ не могли не знать, что наносят удар именно по американскому предприятию.

"Уже "Кока-Кола" у них такой враг, что они сжигают его "шахедами". Четкий российский сигнал в Америке", - заявлял Зеленский.