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Удар по Coca-Cola: Сибига призвал США "поставить Москву на место" новыми санкциями

12:17 04.09.2026 Пт
2 мин
Сибига подчеркнул, что остановить Москву способна только сила
aimg Валерия Абабина
Фото: Министр иностранных дел Андрей Сибига (facebook.com andrij.sybiha)

Министр иностранных дел Андрей Сибига расценил российский удар по заводу Coca-Cola в Киевской области как умышленное нападение на американский бизнес.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение и.о. министра иностранных дел Андрея Сибиги в социальной сети Х .

Как в МИДе оценили удар

По словам Сибиги, атака на завод Coca-Cola является частью более широкой российской стратегии, направленной на повреждение экономики США и вытеснение американских компаний с международных рынков.

"Российский удар по заводу Coca-Cola в Киевской области не был единичным инцидентом. Это еще одно умышленное нападение на американские бизнес-интересы", - подчеркнул он.

Призыв в США

Глава МИД подчеркнул, что "только сила поставит Москву на место". В этом контексте он в очередной раз призвал Палату представителей США принять Закон о санкциях против России.

Что известно об атаке

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что россияне атаковали дронами завод Coca-Cola в поселке Большая Дымерка в Киевской области. Это одно из самых крупных предприятий по производству безалкогольных напитков в Европе. По словам главы государства, в РФ не могли не знать, что наносят удар именно по американскому предприятию.

"Уже "Кока-Кола" у них такой враг, что они сжигают его "шахедами". Четкий российский сигнал в Америке", - заявлял Зеленский.

Напомним, завод Coca-Cola в Большой Дымерке атаковали дронами 3 сентября - после удара на предприятии вспыхнул пожар.

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