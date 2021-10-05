"УДАР" самостійно братиме участь у наступних парламентських виборах, - Кличко

"Я впевнений, що наша політична сила - партія УДАР - братиме участь у наступних парламентських виборах. Ми зараз займаємося розвитком наших осередків, регіональних організацій по Україні. І впевнений, що присутність наших депутатів у Верховній Раді – це інструмент для впливу на політичні процеси, на зміни в Україні", - заявив Віталій Кличко.

Відповідаючи на запитання, хто саме поведе «УДАР» на наступні вибори – сам Віталій Кличко, його брат Володимир або інша людина – Кличко відповів, що лідером партії залишатиметься він.

"Спекуляцій дуже багато. Я на цю тему не буду багато говорити, а чітко відповім на ваше запитання: я буду вести УДАР на наступні парламентські вибори", - сказав Віталій Кличко.

Також він зазначив, що "УДАР" не планує об’єднуватись з іншими політичними проектами для участі у парламентських виборах.

"Наша політична сила братиме самостійну участь у наступних парламентських виборах. А вже після досягнення досить хорошого результату зможемо розглядати подальшу співпрацю в стінах парламенту", - зазначив Кличко, відповідаючи, зокрема, на запитання про ймовірність об’єднання з "Блоком Петра Порошенка".

Щодо можливості політичного союзу з Володимиром Гройсманом, Дмитром Разумковим та іншими Віталій Кличко відповів, що це залежатиме від спільності завдань та готовності до співпраці.

"Я людина неконфліктна. З усіма людьми, яких ви перерахували, у мене нормальні робочі і людські відносини. Питання в тому, наскільки в політичній парадигмі ми можемо знайти синергію, щоби співпрацювати", - сказав Кличко.

Щодо своїх політичних амбіцій Віталій Кличко підкреслив, що для нього політика – це лише інструмент для втілення змін.

"У мене в житті все було добре. Я міг жити в Німеччині або в США, без постійного стресу і навантажень. Але я повернувся в Україну, тому що не хочу жити в іншій країні. Я хочу жити тут, у своїй країні, за європейськими стандартами. І роблю все для того, щоби ці стандарти впроваджувати. Я є в політиці тільки тому, що політика – це інструмент для втілення змін", - підкреслив Віталій Кличко.