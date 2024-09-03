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Удар баллистикой по Полтаве: ГБР открыло дело

Иллюстративное фото: ДБР открыло дело о небрежности военных после ракетного удара по Полтаве 3 сентября (Getty Images)
Автор: Наталья Кава, Юлия Акимова

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по ракетному удару по учебному центру в городе Полтава во вторник, 3 сентября.

Об этом сообщили источники в правоохранительных органах.

Как сообщили источники РБК-Украина, было возбуждено уголовное дело.

По какой именно статье открыто дело пока не известно.

Что предшествовало

3 сентября в 09:08 в Полтаве и области объявили воздушную тревогу, а уже в 09:10 раздались два взрыва. Мониторинговые каналы предупреждали о ракете. Официальной информации о последствиях не было. Местные СМИ сообщили о необходимости доноров крови, но позже попросили не создавать очередей. На месте удара был развернут оперативный штаб.

Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия ударила двумя баллистическими ракетами по одному из учебных заведений Полтавы, частично разрушено одно из зданий Института связи. Пока известно о 41 погибшем, еще 180 человек ранены.

РБК-Украина в материале собрало все, что известно о трагедии.

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ПолтаваГБРРакетный удар