Удар по многоэтажке в Киеве: аварийные работы завершены на 70%, количество жертв возросло

Российские войска вчера ночью, 31 июля, нанесли комбинированный удар по Киеву. В результате обстрела разрушена часть многоэтажки, по состоянию на 8:30 утра 1 августа количество жертв возросло до 28.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram МВД Украины и Telegram начальника КГВА Тимура Ткаченко.
"Спасатели деблокировали тело еще одного человека из-под завалов. Количество жертв возросло до 28", - отметил начальник КГВА.
В частности, в результате вчерашней вражеской атаки погибли трое детей - 2-х и 6 лет и 17-летний парень. Также по состоянию на утро пострадали 159 человек, среди них - 16 детей.
За сутки с места проведения работ вывезено более 2000 тонн обломков. К ликвидации последствий привлечено 180 спасателей и 60 единиц техники.
"Аварийно-спасательные работы в Святошинском районе продолжаются. Сейчас спасатели разобрали 70% разрушенных конструкций дома", - добавили в МВД.
Напомним, российские войска в ночь на 31 июля нанесли по Украине массированный удар. Россияне использовали 309 ударных дронов и восемь крылатых ракет "Искандер-К", главной целью врага на этот раз был Киев.
В результате вражеского обстрела зафиксированы десятки повреждений в разных районах города. Так, в Святошинском районе был разрушен подъезд многоэтажки.
Подробнее о ракетном ударе РФ по столице - читайте в материале РБК-Украина.