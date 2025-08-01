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Удар по многоэтажке в Киеве: аварийные работы завершены на 70%, количество жертв возросло

Фото: в Киеве аварийные работы завершены на 70%, количество жертв снова возросло (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Российские войска вчера ночью, 31 июля, нанесли комбинированный удар по Киеву. В результате обстрела разрушена часть многоэтажки, по состоянию на 8:30 утра 1 августа количество жертв возросло до 28.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram МВД Украины и Telegram начальника КГВА Тимура Ткаченко.

"Спасатели деблокировали тело еще одного человека из-под завалов. Количество жертв возросло до 28", - отметил начальник КГВА.

В частности, в результате вчерашней вражеской атаки погибли трое детей - 2-х и 6 лет и 17-летний парень. Также по состоянию на утро пострадали 159 человек, среди них - 16 детей.

За сутки с места проведения работ вывезено более 2000 тонн обломков. К ликвидации последствий привлечено 180 спасателей и 60 единиц техники.

"Аварийно-спасательные работы в Святошинском районе продолжаются. Сейчас спасатели разобрали 70% разрушенных конструкций дома", - добавили в МВД.

 

Ночной удар по Киеву 31 июля

Напомним, российские войска в ночь на 31 июля нанесли по Украине массированный удар. Россияне использовали 309 ударных дронов и восемь крылатых ракет "Искандер-К", главной целью врага на этот раз был Киев.

В результате вражеского обстрела зафиксированы десятки повреждений в разных районах города. Так, в Святошинском районе был разрушен подъезд многоэтажки.

Подробнее о ракетном ударе РФ по столице - читайте в материале РБК-Украина.

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КиевРакетный удар