Удар по багатоповерхівці у Дніпрі. Рятувальники виявили тіло ще однієї жертви
У Дніпрі рятувальники виявили тіло жінки під завалами багатоповерхівки, яку ворог обстріляв 28 червня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергія Лисака.
"Вночі (2 липня, - ред.) у дніпровському будинку, який ворог понівечив у п'ятницю (28 червня, - ред.), рятувальники виявили тіло жінки. Таким чином, вже відомо про двох людей, які загинули того трагічного вечора", - заявив Лисак.
Голова ОВА відзначив, що на місці подій продовжуються роботи. Наразі розібрано близько 70% конструкцій.
Ракетний удар по багатоповерхівці у Дніпрі
28 червня, під час обстрілу Дніпра, ворог поцілив по житловій багатоповерхівці. Згідно з даними рятувальників, в одному із під'їздів будинку зруйновано квартири з 8 по 11 поверх.
Наразі відомо про:
- 2 загиблих;
- 12 постраждалих осіб, серед яких є дитина.
Президент Володимир Зеленський після удару Росії по Дніпру заявив про підготовку нових рішень для захисту громадян від російського терору та обстрілів.
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