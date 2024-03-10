Удар по авиазаводу в Таганроге: появились спутниковые снимки последствий

На кадрах, сделанных днем 9 марта, можно увидеть повреждения одного из ангаров. В том числе заметны следы поджога на крыше, что свидетельствует о пожаре. Как объясняет "Милитарный", атакованные ангары являлись местом окончательной сборки самолетов.

Предприятие использовалось для ремонта спецсамолетов на базе:

Ту-95;

Ил-76.

Фото: появились спутниковые снимки последствий удара по авиазаводу в Таганроге (Frontelligence Insight)

По словам одного из OSINT-экспертов, один из самолетов А-50 на снимках за 8-9 марта отсутствует на территории завода. В то же время он присутствовал 29 февраля. Пока неизвестно куда самолет был передислоцирован, впрочем, есть вероятность, что он был поврежден при перемещении в ангар, который позже поразили.

Фото: снимок таганрогского авиационного завода за 29 февраля 2024 года (Схемы)

"Надо отметить, что атака состоялась после того, как глава "Ростеха" - Сергей Чемезов, сообщил, что предприятие возобновит производство самолетов этого типа. По его словам, восстановление производства происходит из-за потребности в этих самолетах Воздушно-космических сил РФ, а также из-за заинтересованности иностранных государств. Он отметил, что производство обязательно восстановят, поскольку предприятия имеют соответствующие мощности для производства как радарной станции, так и самих самолетов", - добавляет "Милитарный".

Атака на российские регионы

В ночь на 9 марта в четырех регионах России жаловались на атаку беспилотников:

Ростовской области;

Курской области;

Белгородской области;

Волгоградской области.

Министерство обороны России заявило о якобы перехвате и уничтожении 41 дрона. Как писало Astra, в результате налета на Таганрог мог пострадать авиационный завод имени Бериева.

Позже губернатор Ростовской области снова скулил из-за новой волны дронов.