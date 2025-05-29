Удар на 70 км: ВСУ уничтожили одну из самых опасных РЭБ-станций РФ (видео)

Напомним, что ранее в этом месяце Силы специальных операций ВСУ ударными дронами уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "БУК-М3", который прикрывал вражеские войска на суше.

В то же время 1 мая разведчики бригады "Черный лес" также отработали по российской установке противовоздушной обороны (ПВО) "Бук-М3". Видео работы военных можно увидеть в материале РБК-Украина.

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