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"Удачі в польоті на Місяць": Байден прокоментував "погані передчуття" Маска про економіку

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Джо Байден не погодився з главою компанії Tesla в його оцінці економіки США. Президент США побажав Ілону Маску удачі в польоті на Місяць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Маск написав в електронному листі керівництву компанії, що у нього "дуже погане передчуття" з приводу економіки США і йому необхідно скоротити близько 10% робочих місць у виробника електромобілів.

Байден припустив, що, можливо, проблема пов'язана з Tesla.

"Поки Ілон Маск говорить про це, Ford значно збільшує свої інвестиції. Ford збільшує інвестиції і виробляє нові електромобілі", - сказав він, зазначивши, що компанія набрала шість тисяч нових співробітників.

"Знаєте, удачі йому в польоті на місяць", - додав він.

Маск відповів у Твіттері: "спасибі, пане президенте!"з посиланням на укладення з НАСА в квітні 2021 року контракту на 2,9 млрд доларів зі SpaceX Маска на будівництво космічного корабля для доставки астронавтів на місяць.

Це не перший різкий обмін думками між Байденом і Маском. Байден зробив електромобілі (EV) центральним елементом плану по перетворенню Сполучених Штатів в виробничий центр, конкуренції з Китаєм і запобігання зміни клімату. Але набагато більше уваги він приділив конкурентам Маска в Детройті.

Маск часто відправляв різкі твіти на адресу президента, скаржачись на відсутність визнання, і критикував підхід Байдена до побудови ринку електромобілів, орієнтований насамперед на профспілки та субсидії.

Нагадавши, генеральний директор Tesla Ілон Маск заявив, що у нього "дуже погане передчуття" з приводу економіки і що виробнику електромобілів необхідно скоротити персонал приблизно на 10%.

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Сполучені Штати АмерикиДжозеф БайденИлон Маск