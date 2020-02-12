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Засновники Всеукраїнської аграрної ради висловили недовіру її керівникам

Новини » АПК     12.02.2020 - 16:51
Засновники Всеукраїнської аграрної ради висловили недовіру її керівникам
Фото: Микола Орлов та Кирило Левтеров (Укрінформ)

Засновники Всеукраїнської аграрної ради вимагають скликати загальні збори членів ради

Партнери юридичної фірми "ОМП" Микола Орлов та Кирило Левтеров, які були серед засновників Всеукраїнської аграрної ради (ВАР), публічно висловили недовіру керівникам ради, зокрема Андрію Дикуну та Михайлу Соколову, закликавши розібратися зі справами організації на загальних зборах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Так, зі слів учасників засновників, Всеукраїнська аграрна рада створювалась в 2014 році для захисту інтересів малих та дрібних фермерів, але в 2018 році ситуація кардинально змінилась.

"Ми змушені вдаватися до такої публічності, щоб запросити до діалогу керівництво ВАР. Ми писали листи, намагалися зв'язатися по телефону, запрошували на зустріч. Але всі наші запрошення залишилися без відповіді”, - пояснюють свої дії партнери "ОМП".

Як повідомили засновники ВАР, рада почала відходити від своїх базових пунктів і фактично почала діяти проти фермерів.

"Контрпродуктивна діяльність Дикуна та Соколова спричинила втрату аграріями спецрежиму ПДВ, а постійні інформаційні війни з колишнім Міністерством аграрної політики призвели до блокування Міністерством дотацій фермерам в розмірі 1 млрд грн. Методи керівництва ВАР (блокування автомагістралей) є категорично неприйнятним з точки зору безпеки учасників акцій та формують негативний образ аграрія в українському суспільстві.Такі заходи нівелюють важливість реальних протестних акцій та ще й дарують для російських ЗМІ картинку розрухи в Україні", - зазначив Орлов.

Також, на думку засновників ВАР, участь ради у судовому процесі проти де-факто на стороні російського Єврохіму є роботою в інтересах країни-агресора.

У зв'язку з ситуацією, що склалась, партнери "ОМП" вимагають скликати загальні збори членів ВАР, щоб заслухати звіт керівництва в особі Дикуна і Соколова перед учасниками ВАР, в тому числі отримати фінансовий звіт, за результатами звіту на голосування має бути винесене питання недовіри керівництву і переобрання очільників ВАР.

"Всеукраїнська рада аграріїв створювалась для захисту малих і середніх фермерів, а не для особистого збагачення Соколова і Дикуна", - резюмували на прес-конференції.

Юридична фірма ОМП працює на ринку України 12 років та спеціалізується на супроводі аграрного бізнесу.

Всеукраїнська аграрна рада була створена у 2014 році як громадське об’єднання фермерів з метою залучати інвестиції та доступні кредити в сільське господарство України, забезпечувати внутрішній ринок продовольством та сільськогосподарською сировиною вітчизняних виробників, брати участь у розробленні проектів загальнодержавних програм щодо розвитку та збільшення ефективності агропромислового комплексу.

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