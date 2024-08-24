Ученикам 4 и 9 классов снова придется сдавать ГИА: какие нововведения ждут в 2025 году

ГИА для учащихся 9-х классов

Начиная с 2022 года, в Украине отменили ГИА для школьников. Однако его планируют вернуть уже в следующем году.

Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) планирует уже с 2025 года ввести новые задачи для ГИА для учащихся 9 классов (ГИА-9). В частности, школьники будут проходить оценивание по пяти предметам: математике, украинскому языку, истории Украины, иностранному языку и естественным дисциплинам.

Директор УЦОКО Татьяна Вакуленко отмечает, что со следующего года к тестовым задачам планируют добавить устную часть. По ее словам, такие предметы как история Украины и гражданское образование нуждаются в пространном выражении мнения.

Такие экзамены в 2025 году появятся не для всех учащихся. Планируется, постепенный запуск такой оценки – в год запланировано пилотирование какого-нибудь одного предмета. Уже к 2027 году планируется ввести такую оценку для всех девятиклассников.

Новый формат проведения ГИА для учащихся 9-х классов

В УЦОКО отмечают, что разработка модели ГИА для учащихся 9-х классов в Украине оказалась значительно более сложной задачей, чем для учащихся начальных классов. Это связано с тем, что ГИА-9 должна охватить большее количество образовательных отраслей и обеспечить объективную оценку знаний учащихся независимо от образовательной программы, по которой они учились.

Сегодня в Украине действует несколько десятков модельных обучающих программ. Это создает сложности для разработчиков инструментов итоговой оценки, ведь невозможно охватить все темы каждой учебной программы, говорят в УЦОКО.

Актуальным также вопрос о формате проведения ГИА-9. Планируется, что аттестация будет проводиться в электронном формате, что обеспечит доступ к результатам разным участникам образовательного процесса. В то же время, есть и проблемы с организацией аттестации в таком формате, связанные с техническим обеспечением школ и соблюдением академической добродетели во время тестирований.

В 2026 году некоторые учебные заведения на добровольной основе будут задействованы в пилотировании ГИА-9. Результаты этого пилотирования будут использоваться для усовершенствования новых подходов к оценке. Кроме языково-литературной и математической отраслей, в будущем планируется разработка оценок также для гражданской, исторической, иноязычной и естественной образовательных отраслей.

ГИА для учащихся 4-х классов

Также в 2025 году будет внедрена ГИА для учеников 4-х классов, которая будет включать тестовую и устную части. Планируется, что этот этап оценивания будет проведен в выборочных школах для анализа эффективности тестовых заданий.

Весной 2024 года в Украине состоялось пилотирование отдельных составляющих государственной итоговой аттестации для 4 классов в соответствии с приказом Министерства образования и науки Украины от 24 января 2024 №82. В этом этапе приняли участие 39 школ из разных регионов страны, где около 2000 учеников из 90 классов выполняли тесты по математике, украинскому языку и чтению.

Целью пилотирования было апробирование инструментов оценки и сопроводительных процедур. Сейчас результаты пилотирования прорабатываются специалистами УЦОКО. Предварительные выводы свидетельствуют о том, что внедрять полномасштабную оценку для всех четвероклассников в 2025 году не целесообразно. УЦОКО планирует продолжить работу над усовершенствованием модели оценивания.

В 2025 году запланировано проведение второго этапа пилотирования. Данные, полученные в ходе этого этапа, не повлияют на итоговые оценки учащихся, но будут использованы для уточнения подходов к оценке и разработке модели тестирования. Это должно обеспечить более полный охват обязательных результатов обучения в соответствии с новым Государственным стандартом начального образования и действующими образовательными программами для начальной школы.

При подготовке материала использованы следующие источники: публикации на сайте УЦОКО, запись эфира Ukrinform TV.