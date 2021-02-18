Вчителі, продавці та інші працівники: в Латвії вводять регулярне COVID-тестування

У Латвії уряд введе систему регулярного тестування ряду працівників, які постійно в контакті з великою кількістю людей. На це виділять 83 мільйони євро.
Про це повідомляє Delfi.
Регулярне тестування на коронавірус будуть проходити працівники народного господарства, вчителі, працівники громадського транспорту, галузі краси, торгівлі та інші групи.
Виділені кошти підуть на поліпшення системи тестування в цілому. Приміром, розширять виїзне тестування і залученість в це сімейних лікарів, можливість здати аналіз на вихідних.
Ще частину грошей відправлять на улучшие відстеження мутацій коронавірусу та обміну інформацією між установами.
Раніше повідомлялося, що продовольчо-ветеринарна служба Латвії (ПВС) отримала інформацію про те, що в країні знайшли собаку з антитілами до коронавірусу. Собаку вирішили перевірити її власники після того, як самі перехворіли COVID-19.
Також, тиждень тому уряд Латвії скасувало дію комендантської години на вихідних. Замість нього буде посилена робота поліції щодо запобігання масових зібрань людей.