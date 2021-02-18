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Учителя, продавцы и другие работники: в Латвии вводят регулярное COVID-тестирование

Автор: Роман Тверденко

В Латвии правительство введет систему регулярного тестирования ряда работников, которые постоянно в контакте с большим количеством людей. На это выделят 83 миллиона евро.

Об этом сообщает Delfi.

Регулярное тестирование на коронавирус будут проходить работники народного хозяйства, учителя, работники общественного транспорта, отрасли красоты, торговли и прочие группы.

Выделенные средства пойдут на улучшение системы тестирования в целом. К примеру, расширят выездное тестирование и вовлеченность в это семейных врачей, возможность сдать анализ на выходных.

Еще часть денег отправят на улучшие отслеживания мутаций коронавируса и обмена информацией между учреждениями.

Ранее сообщалось, что продовольственно-ветеринарная служба Латвии (ПВС) получила информацию о том, что в стране нашли собаку с антителами к коронавирусу. Собаку решили проверить ее владельцы после того, как сами переболели COVID-19.

Также, неделю назад правительство Латвии отменило действие комендантского часа на выходных. Вместо него будут усиленная работа полиции по предотвращению массовых собраний людей.

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