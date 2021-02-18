Учителя, продавцы и другие работники: в Латвии вводят регулярное COVID-тестирование

В Латвии правительство введет систему регулярного тестирования ряда работников, которые постоянно в контакте с большим количеством людей. На это выделят 83 миллиона евро.

Об этом сообщает Delfi.

Регулярное тестирование на коронавирус будут проходить работники народного хозяйства, учителя, работники общественного транспорта, отрасли красоты, торговли и прочие группы.

Выделенные средства пойдут на улучшение системы тестирования в целом. К примеру, расширят выездное тестирование и вовлеченность в это семейных врачей, возможность сдать анализ на выходных.

Еще часть денег отправят на улучшие отслеживания мутаций коронавируса и обмена информацией между учреждениями.