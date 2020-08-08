Вчителів не будуть тестувати на COVID-19 перед початком навчального року

В Україні перед початком навчального року не будуть проводити тестування на коронавірус для вчителів. Тестування можуть проводитися лише у разі появи симптомів або, якщо вчитель є контактною особою.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Він зазначив, що в примусовому тестуванні всіх вчителів немає необхідності.

"У нас все, що стосується тестування, передбачено нормативною базою, наказами Міністерства охорони здоров'я, хто саме потребує проведення тестів, в яких випадках. Такого механізму або розділу про проведення тестувань наших вчителів - його немає. Тільки виключно, якщо є симптоми або вчитель є контактною особою", - повідомив Степанов.

Раніше РБК-Україна писало, що Міністерство охорони здоров'я опублікувало рекомендації для роботи шкіл з 1 вересня, згідно з якими для початку навчального процесу необхідно забезпечити дотримання соціальної дистанції та правил гігієни.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що навчальний рік в Україні почнеться з 1 вересня.