З урахуванням майбутніх втрат. Збиток від війни перевищує 1 трлн доларів, - Шмигаль

"Збиток, розрахований непрямим способом, з урахуванням втрат у наступні роки, становить понад трильйон доларів", - зазначив він.

За його словами, це поки експертна оцінка. Зокрема, прямі інфраструктурні збитки з урахуванням військової інфраструктури та інших цивільних витрат перевищують 270 млрд доларів. Друга складова - втрати економіки.

"Це падіння ВВП в розрахунку на місяці, коли ми будемо продовжувати бойові дії. Це недоотриманий прибуток і не вкладені інвестиції наших підприємств. За нашими розрахунками, ця сума становить понад 290 млрд доларів", - підкреслив Шмигаль.

Третя складова - це втрати, які понесе Україна в результаті зниження ВВП.

"Підприємства, які повинні приносити державі доходи, зруйновані. Тому після війни, звичайно, буде істотне коригування", - додав він.