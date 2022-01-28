RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Облік та касові апарати для ФОПів: Податкова надала роз'яснення

Автор: Олександр Білоус

Державна податкова служба (ДПС) надала роз'яснення щодо обліку товарних запасів та застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО). Облік потрібно вести лише частині ФОПів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз'яснення ДПС.

Хто не повинен вести облік

За даними ДПС, не зобов’язані застосовувати РРО/ПРРО та вести облік товарних запасів фізичні особи - підприємці - платники єдиного податку І групи.

Зобов’язані застосовувати РРО/ПРРО, але не зобов’язані вести облік товарних запасів фізичні особи - підприємці - платники єдиного податку ІІ - ІV груп, якщо вони не здійснюють реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, лікарських засобів та виробів медичного призначення, ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, та напівдорогоцінного каміння, або не є платниками ПДВ.

Кому потрібно вести облік

Тобто із всього загалу фізичних осіб - підприємців - платників єдиного додатку ІІ - ІV груп, обов’язок ведення обліку товарних запасів поширюється лише на платників, які зареєстровані платниками ПДВ або здійснюють реалізацію:

  • технічно-складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту;
  • лікарських засобів, виробів медичного призначення;
  • ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння.

Нагадаємо, з 1 січня 2022 року ФОПи - платники єдиного податку другої, третьої та четвертої груп зобов’язані застосовувати РРО та/або програмні РРО при здійсненні розрахункових операцій незалежно від виду діяльності та обсягу доходу

Читайте РБК-Україна в Google News
Податки