Облік та касові апарати для ФОПів: Податкова надала роз'яснення

Хто не повинен вести облік

За даними ДПС, не зобов’язані застосовувати РРО/ПРРО та вести облік товарних запасів фізичні особи - підприємці - платники єдиного податку І групи.

Зобов’язані застосовувати РРО/ПРРО, але не зобов’язані вести облік товарних запасів фізичні особи - підприємці - платники єдиного податку ІІ - ІV груп, якщо вони не здійснюють реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, лікарських засобів та виробів медичного призначення, ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, та напівдорогоцінного каміння, або не є платниками ПДВ.

Кому потрібно вести облік

Тобто із всього загалу фізичних осіб - підприємців - платників єдиного додатку ІІ - ІV груп, обов’язок ведення обліку товарних запасів поширюється лише на платників, які зареєстровані платниками ПДВ або здійснюють реалізацію: