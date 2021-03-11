Вчені прогнозують новій пік смертності від COVID-19 в Україні

Смертність від COVID-19 в Україні продовжує збільшуватись. За два-три тижні смертність може досягнути пікових значень осінньої хвилі.
Про це йдеться у звіті робочої групи з математичного моделювання проблем, пов’язаних з епідемією коронавірусу SARS-CoV-2, розміщеному на сайті Національній академії наук України (НАН).
Згідно з прогнозними обчисленнями, протягом тижня 11-17 березня середня кількість нових випадків COVID-19 дорівнюватиме 10400 з використанням статистичної моделі часових рядів Prophet і 8300 згідно з калібруванням математичної моделі SEIR-U.
Згідно з прогнозом, протягом тижня 18-24 березня кількість захворювань за моделлю SEIR-U досягне 9900.
Нагадаємо, нова хвиля коронавірусу виявилася більш летальною для українців. Спостережувана летальність наблизилася до 2,9% серед хворих з COVID-19, зареєстрованих у дні поблизу 1 лютого.
Нагадаємо, за даними Держстату за 2020 рік в Україні померло 616 835 осіб. Це на 35 721 смертей більше, ніж за січень-грудень 2019 року, коли померло 581 114 осіб.