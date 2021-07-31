Ученые оценили эффективность вакцин против штамма "Дельта"

Научный сотрудник Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Фэн Цзицзянь заявил, что вакцины от коронавируса несколько меньше защищают от штамма "Дельта". Однако защитный эффект все же сохраняется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Aljazeera.

"Имеющиеся на данный момент исследования и результаты наблюдений указывают на то, что защитный эффект вакцин от COVID-19 против варианта "Дельта" может снижаться, но имеющиеся вакцины по-прежнему обладают хорошими профилактическими и защитными свойствами против варианта "Дельта", - сказал он.

В то же время его коллега - эксперт Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Шао Имин подчеркнул, что ни одна вакцина не может предотвратить заражение на 100%.

Однако ученые сходятся во мнении, что имеющиеся вариантные штаммы COVID-19 все еще находятся в контролируемом диапазоне созданных на это время вакцин.