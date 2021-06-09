Вчені пояснили, як зміниться загальна смертність в Україні після закінчення пандемії коронавірусу

Реальна смертність в Україні могла б стати нижчою. Це можливо за умови, якби зараз коронавірусну хворобу було повністю зупинено.

Науковці стверджують, що загальна смертність могла б зменшитися через те, що деякі люди, які вже були важко хворі, померли на тлі пандемії через інфікування коронавірусом або недостатній догляд медичним персоналом в умовах обмеженості доступу до медичного обслуговування.

Також зазначається, що у травні 2021 року загальна смертність знизилася з незначним випередженням, порівняно зі смертністю при підтвердженому COVID-19. Надлишкова смертність продовжує демонструвати динаміку з більшою абсолютною амплітудою, порівняно з числом летальних випадків при COVID-19.