Вчені пояснили, як зміниться загальна смертність в Україні після закінчення пандемії коронавірусу
Реальна смертність в Україні могла б стати нижчою. Це можливо за умови, якби зараз коронавірусну хворобу було повністю зупинено.
Таке припущення оприлюднене у прогнозі НАН.
Науковці стверджують, що загальна смертність могла б зменшитися через те, що деякі люди, які вже були важко хворі, померли на тлі пандемії через інфікування коронавірусом або недостатній догляд медичним персоналом в умовах обмеженості доступу до медичного обслуговування.
Також зазначається, що у травні 2021 року загальна смертність знизилася з незначним випередженням, порівняно зі смертністю при підтвердженому COVID-19. Надлишкова смертність продовжує демонструвати динаміку з більшою абсолютною амплітудою, порівняно з числом летальних випадків при COVID-19.
Раніше повідомлялося, що в Україні стабілізувалась ситуація з коронавірусом. Вчені Національної академії наук України спрогнозували середню кількість нових випадків COVID-19 до кінця червня.
РБК-Україна писало, що із березня 2020 року по середину квітня 2021 року в країнах Європейського союзу зафіксовано на 750 тисяч смертей більше, ніж за той же період у 2016-2019 роках.