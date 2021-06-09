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Вчені пояснили, як зміниться загальна смертність в Україні після закінчення пандемії коронавірусу

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Середа 09 червня 2021 09:43
Вчені пояснили, як зміниться загальна смертність в Україні після закінчення пандемії коронавірусу Фото: вчені прогнозують зниження смертності в Україні (kyivcity.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Реальна смертність в Україні могла б стати нижчою. Це можливо за умови, якби зараз коронавірусну хворобу було повністю зупинено.

Таке припущення оприлюднене у прогнозі НАН.

Науковці стверджують, що загальна смертність могла б зменшитися через те, що деякі люди, які вже були важко хворі, померли на тлі пандемії через інфікування коронавірусом або недостатній догляд медичним персоналом в умовах обмеженості доступу до медичного обслуговування.

Також зазначається, що у травні 2021 року загальна смертність знизилася з незначним випередженням, порівняно зі смертністю при підтвердженому COVID-19. Надлишкова смертність продовжує демонструвати динаміку з більшою абсолютною амплітудою, порівняно з числом летальних випадків при COVID-19.

Раніше повідомлялося, що в Україні стабілізувалась ситуація з коронавірусом. Вчені Національної академії наук України спрогнозували середню кількість нових випадків COVID-19 до кінця червня.

РБК-Україна писало, що із березня 2020 року по середину квітня 2021 року в країнах Європейського союзу зафіксовано на 750 тисяч смертей більше, ніж за той же період у 2016-2019 роках.

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