Названі найбільш ефективні препарати проти коронавірусу

Вчені з Китаю заявили, що кілька з відібраних препаратів показали гарні результати при лікуванні коронавірусу COVID-2019. Про це повідомляє Reuters.

Дослідники відібрали 5000 ліків-кандидатів для лікування коронавірусу, з них найбільш ефективними виявилися Хлорохинфосфат, Фавипиравир і Ремдесивир. Хоча зазначається, що клінічні тестування треба продовжувати.

Директор Китайського національного центру розвитку біотехнологій при Міністерстві науки і технологій Чжан Сіньмінь на прес-конференція заявив, що експерименти показали, що Хлорохинфосфат (протималярійний лікарський засіб) може ефективно інгібувати нову коронавірусну інфекцію.

Фавипиравир (препарат від грипу) в ході досліджень показує, що він володіє очевидною ефективністю і низькими побічними реакціями.

Так само, за словами Чжана, Ремдесивир (розроблений для боротьби з інфекціями Ебола американською фармацевтичною компанією Gilead Sciences) показав досить хорошу противірусну активність проти коронавірусу на клітинному рівні.

“Для лікування важких і критично хворих пацієнтів були прийняті нові продукти і технології - в тому числі, використання плазми крові видужали людей. Вже 11 пацієнтів отримували таку терапію плазмою - всі їх клінічні показники поліпшувалися і не було явних побічних реакцій" - заявив Чжан.

Нагадаємо, спалах коронавірусу почався в науковій лабораторії міста Ухань.

Також, адміністрація провінції Хубей, яка вважається епіцентром розповсюдження коронавірусу Covid-19, заборонила всім жителям регіону, включаючи селян, виходити з будинків.