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Вчені знайшли спосіб зменшити розмір квантових комп'ютерів

Автор: Сергій Пишкін

Вчені знайшли спосіб, який допоможе зменшити розмір квантових комп’ютерів. Для цього необхідний ультратонкий матеріал.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дослідження науковців, що були опубліковані в Nature Materials.

Сьогодні квантові комп’ютери являються доволі крихкими пристроями, які потребують серйозного обслуговування для підтримки безперервної роботи. Це, зі свого боку, унеможливлює їх використання у повсякденному житті.

Як відзначають вчені, їм вдалося зменшити надпровідний кубіт завдяки ультратонкому матеріалу - нітриду бору, що має неймовірно малу товщину.

Надпровідний кубіт складається з котушки індуктивності й конденсатора. Поки що дослідникам вдалося зменшити саме систему електродів, що також вплинуло й на розміри кубіту.

Дослідники вважають, що зменшення кубіту також змінить й масштаби квантового комп’ютера.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Німеччині у 2021 році запустили найпотужніший комерційний квантовий комп'ютер в Європі.

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