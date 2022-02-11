Вчені знайшли спосіб зменшити розмір квантових комп'ютерів

Сьогодні квантові комп’ютери являються доволі крихкими пристроями, які потребують серйозного обслуговування для підтримки безперервної роботи. Це, зі свого боку, унеможливлює їх використання у повсякденному житті.

Як відзначають вчені, їм вдалося зменшити надпровідний кубіт завдяки ультратонкому матеріалу - нітриду бору, що має неймовірно малу товщину.

Надпровідний кубіт складається з котушки індуктивності й конденсатора. Поки що дослідникам вдалося зменшити саме систему електродів, що також вплинуло й на розміри кубіту.

Дослідники вважають, що зменшення кубіту також змінить й масштаби квантового комп’ютера.