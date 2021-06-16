У Німеччині запустили найпотужніший квантовий комп'ютер в Європі

Американський концерн IBM розмістив у Німеччині найпотужніший комерційний квантовий комп'ютер в Європі. Процедура запуску системи IBM Quantum System One відбулася в дата-центрі концерну в Енінгені (Ehningen).

У церемонії в заочному режимі через коронавірусні обмеження взяли участь генеральний директор IBM Арвінд Крішна, федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель, а також представники Товариства імені Фраунгофера - найбільшого європейського об'єднання інститутів прикладних досліджень.

У своєму відеозверненні Ангела Меркель назвала квантовий комп'ютер "дивом техніки" і закликала докласти зусиль для захисту місця Німеччини серед світових лідерів в області квантових технологій. За словами канцлера, йдеться про технологію майбутнього, за допомогою якої можна досягти проривів в медицині і революціонізувати дослідження матеріалів, оскільки завдяки швидкості квантових комп'ютерів стають можливими складні обчислення. Меркель також заявила, що уряд виділить два мільярди євро на просування технологій і має намір протягом двох років забезпечити виготовлення власного прототипу квантового комп'ютера.

Це перший подібного роду комп'ютер, представлений за межами США з процесором в 27 кубітів. У компанії вже заявили, що планують до 2023 року випустити квантовий комп'ютер в чотири рази могутніше.

У виробництві квантових комп'ютерів IBM конкурує з корпорацією Google, яка у вересні 2019 року повідомила про створення першого в світі 54-кубітного процесора. Він зміг за 3 хвилини 20 секунд здійснити розрахунок, на який у найпотужнішого існуючого на той момент комп'ютера IBM пішло б близько 10 тисяч років.