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У Німеччині запустили найпотужніший квантовий комп'ютер в Європі

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Німеччина, Середа 16 червня 2021 01:42
У Німеччині запустили найпотужніший квантовий комп'ютер в Європі Фото: компанія IBM запустила в Німеччині потужний квантовий комп'ютер (twitter.com/ibmdeutschland)
Автор: Артур Родивилов

Американський концерн IBM розмістив у Німеччині найпотужніший комерційний квантовий комп'ютер в Європі. Процедура запуску системи IBM Quantum System One відбулася в дата-центрі концерну в Енінгені (Ehningen).

Про це повідомляє Deutsche Welle.

У церемонії в заочному режимі через коронавірусні обмеження взяли участь генеральний директор IBM Арвінд Крішна, федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель, а також представники Товариства імені Фраунгофера - найбільшого європейського об'єднання інститутів прикладних досліджень.

У своєму відеозверненні Ангела Меркель назвала квантовий комп'ютер "дивом техніки" і закликала докласти зусиль для захисту місця Німеччини серед світових лідерів в області квантових технологій. За словами канцлера, йдеться про технологію майбутнього, за допомогою якої можна досягти проривів в медицині і революціонізувати дослідження матеріалів, оскільки завдяки швидкості квантових комп'ютерів стають можливими складні обчислення. Меркель також заявила, що уряд виділить два мільярди євро на просування технологій і має намір протягом двох років забезпечити виготовлення власного прототипу квантового комп'ютера.

Це перший подібного роду комп'ютер, представлений за межами США з процесором в 27 кубітів. У компанії вже заявили, що планують до 2023 року випустити квантовий комп'ютер в чотири рази могутніше.

У виробництві квантових комп'ютерів IBM конкурує з корпорацією Google, яка у вересні 2019 року повідомила про створення першого в світі 54-кубітного процесора. Він зміг за 3 хвилини 20 секунд здійснити розрахунок, на який у найпотужнішого існуючого на той момент комп'ютера IBM пішло б близько 10 тисяч років.

Як писало РБК-Україна, раніше Мінцифри представило національний тест на цифрову грамотність держслужбовців.

Так, Міністерство цифрової трансформації та Швейцарське агентство з розвитку та співробітництва підписали угоду про розширення допомоги на цифровізацію нашої держави.

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