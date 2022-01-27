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Вчені з Китаю заявили про новий коронавірус: що про нього відомо

Автор: Анастасія Рокитна

Виявлений в Африці коронавірус NeoCoV має схожі принципи проникнення в клітини з SARS-CoV-2. Він потенційно може нести небезпеку для людини.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на статтю порталу bioRxiv.

NeoCoV був виявлений у кажанів в ПАР і поки циркулює в цій популяції, але він володіє прихованим потенціалом мутувати.

NeoCoV є близьким родичем коронавірусу MERS-CoV, збудника близькосхідного респіраторного синдрому, спалах якого був зафіксований в 2010-х роках, пишуть вчені.

"У цьому дослідженні ми несподівано виявили, що NeoCoV і його близький родич PDF-2180-CoV можуть ефективно використовувати деякі типи ангіотензинперетворюючого ферменту 2 (АСЕ2, рецептор, через який деякі коронавіруси потрапляють в організм) кажана і, що менш сприятливо, ACE2 людини для проникнення в організм", - пишуть вчені.

Дослідження описує перші випадки використання АСЕ2 "родичами" коронавірусу MERS-CoV. Це виявляє "потенційну загрозу біобезпеки", зазначають вони.

Нагадаємо, у світі зараз пандемія коронавірусу. Зокрема, в Україні оновили антирекорд нових випадків.

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