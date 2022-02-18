Вчені планують побудувати надшвидкий міжзоряний парус

Завдяки своїй швидкості, парус зможе дістатися до найближчої до Сонця зірки - Альфи Центаври - всього за 20 років. Нинішнім космічним апаратам для цього буде потрібно майже 80 тисяч років.

Як влаштований парус?

Згідно з ранніми дослідженнями, планувалося побудувати парус, який харчувався б від енергії Сонця. Втім, для того, щоб він міг розвинути велику швидкість - вчені запропонували використовувати наземний масивний лазер.

Завдяки нанотонким матеріалам, триметрова конструкція змогла б транспортувати зонди розміром з мікрочіп. Також легкі вітрила під час польоту повинні були б розкриватися, як парашут, щоб запобігти плавленню або ж фізичним пошкодженням.

Як відзначають вчені, завдяки своїй структурі пристрій зміг би витримувати навантаження під час гіперприскорення, а нанорозмірні візерунки забезпечували б вітрилу ефективне розсіювання тепла, яке виходить від променів лазера.

Дослідники планують в найближчому майбутньому побудувати перший прототип з доступних матеріалів, щоб провести експерименти за допомогою лазерних установок.