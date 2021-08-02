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У навчаннях Rapid Trident - 2021 візьмуть участь близько 6 тисяч військових з 15 країн

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Київ, Понеділок 02 серпня 2021 21:28
У навчаннях Rapid Trident - 2021 візьмуть участь близько 6 тисяч військових з 15 країн Фото: у навчаннях Rapid Trident-2021 візьмуть участь військові з 15 країн (mil.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

До участі в міжнародних навчаннях Rapid Trident-2021, які пройдуть у вересні в Львівській області, планується залучити близько 6 тисяч військових з 15 країн. В ході маневрів вперше проведуть батальйонні тактичні тренування з бойовою стрільбою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міноборони України.

Зазначається, що в Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного пройшла конференція з планування українсько-американських командно-штабних навчань із залученням військ Rapid Trident-2021.

Як зазначив керівник навчань, заступник командувача військами оперативного командування "Схід" бригадний генерал В'ячеслав Клочков, до участі в Rapid Trident-2021 планується залучити близько 6 тисяч військовослужбовців з 15 країн.

На конференції також зазначалося, що особливістю Rapid Trident-2021 стане об'єднання маневрів із загальним сценарієм командно-штабних навчань "Об'єднані зусилля-2021".

Вперше в історії Rapid Trident проводитимуть батальйонні тактичні навчання багатонаціональних підрозділів з бойовою стрільбою. "Під час них заплановані спільні стрибки українських і американських десантників з літака Військово-транспортної авіації США С-130", - зазначив керівник групи планування маневрів полковник Віталій Негоденко.

Rapid Trident - це щорічні українсько-американські навчання. Проводяться на Яворівському полігоні Львівської області. У 2021 році вони почнуться 20 вересня і триватимуть до 1 жовтня.

В Rapid Trident-2019 брали участь понад 3,6 тисячі військових з 14 країн. У 2020 році кількість військовослужбовців у маневрах перевищила 4 тисячі осіб.

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