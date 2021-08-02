У навчаннях Rapid Trident - 2021 візьмуть участь близько 6 тисяч військових з 15 країн

До участі в міжнародних навчаннях Rapid Trident-2021, які пройдуть у вересні в Львівській області, планується залучити близько 6 тисяч військових з 15 країн. В ході маневрів вперше проведуть батальйонні тактичні тренування з бойовою стрільбою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міноборони України .

Зазначається, що в Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного пройшла конференція з планування українсько-американських командно-штабних навчань із залученням військ Rapid Trident-2021.

Як зазначив керівник навчань, заступник командувача військами оперативного командування "Схід" бригадний генерал В'ячеслав Клочков, до участі в Rapid Trident-2021 планується залучити близько 6 тисяч військовослужбовців з 15 країн.

На конференції також зазначалося, що особливістю Rapid Trident-2021 стане об'єднання маневрів із загальним сценарієм командно-штабних навчань "Об'єднані зусилля-2021".

Вперше в історії Rapid Trident проводитимуть батальйонні тактичні навчання багатонаціональних підрозділів з бойовою стрільбою. "Під час них заплановані спільні стрибки українських і американських десантників з літака Військово-транспортної авіації США С-130", - зазначив керівник групи планування маневрів полковник Віталій Негоденко.