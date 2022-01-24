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На навчання. Росія вивела 20 бойових кораблів у Балтійське море

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Росія, Понеділок 24 січня 2022 16:10
На навчання. Росія вивела 20 бойових кораблів у Балтійське море Фото: навчання в акваторії Чорного моря (ssu.gov.ua)
Автор: Ольга Белей

Російська Федерація проводить чергові морські навчання. 20 кораблів і суден Балтійського флоту вийшли в призначені райони моря для відпрацювання завдань бойової підготовки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

"20 бойових кораблів, катерів і суден забезпечення Балтійського флоту покинули пункти постійного базування і вийшли в призначені райони Балтійського моря для виконання завдань в рамках планових заходів бойової підготовки", - йдеться в повідомленні.

У рамках навчання в складі тактичних груп будуть діяти тральщики і малі протилодкові кораблі, маленькі ракетні кораблі та ракетні катера.

Зазначається, що кораблі, об'єднані в кілька тактичних груп, виконуватимуть завдання з протичовнової та протиповітряної оборони, а також протимінного забезпечення загонів з виконанням практичних бойових вправ.

Нагадаємо, у січні-лютому військово-морський флот Росії планує провести військові навчання в трьох морях і двох океанах.

Зазначимо, 24 січня у Середземному морі почалися військові навчання НАТО "Удар Нептуна-2022".

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