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Навчання "Омега": в Ізраїлі готуються до можливого спалаху нового штаму COVID

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Ізраїль, Четвер 11 листопада 2021 12:45
Навчання "Омега": в Ізраїлі готуються до можливого спалаху нового штаму COVID Фото: в Ізраїлі проводять навчання, щоб протистояти новому спалаху коронавірусу (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

У четвер, 11 листопада, у столиці Ізраїлю Єрусалимі розпочалися навчання "Омега", які організовані для підготовки до можливої хвилі смертельного штаму коронавірусу. Навчання проходять у форматі воєнізованої гри.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС Ізраїлю.

Навчання відбуваються в Національному центрі управління в кризових ситуаціях. У них беруть участь чиновники та представники професійних організацій охорони здоров'я.

Навчання складаються із трьох етапів. У процесі здійснюється контроль за виконанням обмежень для громадян та дотримання карантину/самоізоляції, оповіщення населення, проведення тестування, контроль готовності лікарень та інших закладів, охорона здоров'я учнів, політика в'їзду в країну та виїзду за кордон.

Крім того, учасники навчань повинні зібрати та проаналізувати дані про можливий новий штам. За підсумками навчань проводиться оцінка ситуації, а прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет підіб'є підсумки та дасть відповідні вказівки про продовження діяльності.

"Держава Ізраїль у відмінному становищі. Ми перемогли четверту хвилю і виходимо з "Дельти", але ми завжди дивимось у майбутнє і готуємося до продовження боротьби. Ми не складаємо речі - не згортаємо системи управління та боротьби з вірусом. Навпаки, ми продовжуємо набувати навичок" і відчувати себе. У той час, як у світі ситуація з коронірусом погіршується, Ізраїль захищений. Щоб підтримувати це і продовжувати безперервний життєвий процес, ми повинні тримати руку на пульсі і готуватися до будь-якого сценарію", - сказав прем'єр.

Нагадаємо, влада Ізраїлю погодила рішення про скасування основних обмежень на збори на відкритому просторі та скасування "зеленого стандарту" в місцях з низьким рівнем ризику зараження коронавірусом.

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