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Через навчання НАТО? Росія вивела до Балтійського моря десятки кораблів: що відомо

Фото: Росія почала навчання у Балтійському морі (Міноборони РФ)
Автор: Наталія Гурковська

Росія почала навчання у Балтійському морі. Там саме навчання проводять країни НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення флоту, пише ТАСС.

До навчань залучили близько 60 надводних бойових кораблів, катерів та суден забезпечення, понад 40 літаків та гелікоптерів, а також до 2 тис. одиниць озброєння, військової та спеціальної техніки.

"Відповідно до плану підготовки сил (військ) Балтійського флоту (БФ) на 2022 рік у Балтійському морі та на полігонах бойової підготовки в Калінінградській області під керівництвом командувача БФ віце-адмірала Віктора Лііни стартувало оперативне вчення з угрупованнями флоту", - цитує повідомлення російського флоту ТАРС.

Навчання триватимуть до 19 червня.

Як повідомлялось, нещодавно у Балтійському морі почалися двотижневі Військово-морські навчання НАТО BALTOPS-22 за участю Фінляндії та Швеції. Раніше дві країни заявили про намір вступити в альянс. Навчання триватимуть до 17 червня.

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