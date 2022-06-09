Через навчання НАТО? Росія вивела до Балтійського моря десятки кораблів: що відомо

Росія почала навчання у Балтійському морі. Там саме навчання проводять країни НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення флоту, пише ТАСС.
До навчань залучили близько 60 надводних бойових кораблів, катерів та суден забезпечення, понад 40 літаків та гелікоптерів, а також до 2 тис. одиниць озброєння, військової та спеціальної техніки.
"Відповідно до плану підготовки сил (військ) Балтійського флоту (БФ) на 2022 рік у Балтійському морі та на полігонах бойової підготовки в Калінінградській області під керівництвом командувача БФ віце-адмірала Віктора Лііни стартувало оперативне вчення з угрупованнями флоту", - цитує повідомлення російського флоту ТАРС.
Навчання триватимуть до 19 червня.
Як повідомлялось, нещодавно у Балтійському морі почалися двотижневі Військово-морські навчання НАТО BALTOPS-22 за участю Фінляндії та Швеції. Раніше дві країни заявили про намір вступити в альянс. Навчання триватимуть до 17 червня.
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