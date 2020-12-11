Учні київських шкіл та ПТУ навчатимуть під час січневого локдауну дистанційно, - Кличко

Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)

Після зимових канікул київські школярі розпочнуть навчання у дистанційному режимі.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн брифінгу, відповідаючи на запитання ЗМІ.

"Усі школи Києва з 25 грудня мають піти на зимові канікули, що триватимуть до 11 січня. Після цього школи розпочнуть навчання в дистанційному режимі. Департамент освіти КМДА вже розробив план навчання. Також ми продовжимо транслювати онлайн уроки на телеканалі "Київ". Наскільки я знаю, такі ж уроки будуть підготовлені і на загальнодержавному рівні", - повідомив Кличко.

Заклади ж професійнотехнічної освіти підуть на канікули трохи пізніше – з 31 грудня по 15 січня. Другий семестр вони розпочнуть також у дистанційному форматі – з 18 по 24 січня.

"У разі подовження локдауну, якщо уряд ухвалить таке рішення, ми будемо вимушені подовжити і дистанційне навчання у школах та закладах професійно-технічної освіти. Що стосується дитячих садочків - вони працюватимуть у звичному режимі", - сказав Віталій Кличко.

Нагадаємо, у Києві через ситуацію з коронавірусом на карантин закрили три школи та чотири дитячих садків. Всього у 1245 школярів у столиці підтвердили зараження коронавірусом.