Ученик из Ивано-Франковска нашел в булочке патрон: что говорят в полиции

Что известно о булочке с патроном из Ивано-Франковска

Днем в среду, 15 января, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил, что в одном из супермаркетов города приобрели "пончик с сюрпризом".

"Фото прислали мне в приват", - написал он в своем Facebook.

Булочка "с сюрпризом" (фото: facebook.com/ruslan.martsinkiv)

По словам главы города, производитель этого хлебобулочного изделия - не местный.

Упаковка от булочки (фото: facebook.com/ruslan.martsinkiv)

"Настоящий ли патрон? Как он попал в пончик? Полиция выясняет детали", - подчеркнул чиновник.

Пост Марцинкива (скриншот: facebook.com/ruslan.martsinkiv)

Несколько позже в пресс-службе полиции Ивано-Франковской области сообщили, что по факту нахождения в булке учебного патрона начали проверку.

"15 января к инспектору образовательной безопасности обратился классный руководитель младшего класса одного из лицеев Ивано-Франковска", - рассказали правоохранители.

Педагог сообщил, что его ученик обнаружил патрон в хлебобулочном изделии.

"По словам ребенка, его накануне приобрела бабушка в одном из супермаркетов областного центра", - уточнили в полиции.

Отмечается, что на место сразу направили:

следственно-оперативную группу районного управления полиции;

ювенальных полицейских;

соответствующие службы.

"Полицейские уже выяснили, патрон учебный. По данному факту начата проверка. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия", - подытожили в полиции.

Публикация правоохранителей (скриншот: facebook.com/frankivskpolice)