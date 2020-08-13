Навчальний рік 2020: чи підуть студенти у ВНЗ з вересня

У Кабінеті міністрів України стверджують, що університети мають право самостійно визначати форму навчання. За рішенням уряду, в зеленій, жовтій та помаранчевих зонах карантину учні зможуть ходити на заняття в школи і університети.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Тест для освіти: як почнеться новий навчальний рік".

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, очний, дистанційний формат або змішаний - вирішувати керівництву ВНЗ, втім почати заняття бажано в різні дати.

Для першокурсників - з 7 по 15 вересня.

Для студентів старших курсів - з 1 вересня.

Для магістрів - з 11 по 15 вересня.

Нагадаємо, у разі різкого погіршення ситуації з коронавірусом в столиці можуть посилити карантин.

Зазначимо, у Кабінеті міністрів розповіли, як будуть вчитися діти з 1 вересня.