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Освіта як гноблення. Україна закликає ЮНЕСКО відреагувати на погрози окупантів батькам школярів

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П'ятниця 26 серпня 2022 17:14
Освіта як гноблення. Україна закликає ЮНЕСКО відреагувати на погрози окупантів батькам школярів Фото: спікер МЗС Олег Ніколенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Окупаційна влада на захоплених територіях погрожує відбирати у батьків дітей, що не підуть до школи. Україна закликає ЮНЕСКО відреагувати на злочини росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера МЗС Олега Ніколенка у Twitter.

"На тлі супротиву (місцевих мешканців - ред.) Росія погрожує батькам на (окупованих територіях - ред.) Херсонщини та Запоріжжя відправляти їхніх дітей в інтернати, якщо вони не запишуть їх в захоплені росіянами школи. Москва використовує освіту як засіб пригноблення. Закликаємо ЮНЕСКО терміново відреагувати на цей злочин", - написав він.

Нагадаємо, в окупованому Маріуполі росіяни погрожують відбирати у батьків дітей, якщо вони не підуть до школи.

В захопленому Мелітополі також погрожують позбавляти батьківських прав, якщо дітией не відправлять до школи.

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