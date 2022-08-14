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Вчаться знищувати танки РФ? Армія Німеччини отримала роботизовані макети

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Берлін, Неділя 14 серпня 2022 22:04
Вчаться знищувати танки РФ? Армія Німеччини отримала роботизовані макети Фото: повнорозмірні макети російських танків (twitter.com/GaardTech)
Автор: Юлія Бойко

Німецька армія отримала роботизовані макети, які імітують російські танки. Такі мішені зазвичай використовуються на тренуваннях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter компанії GaardTech.

"GaardTech розгорнула перші роботизовані транспортні засоби противника для Бундесверу (Федеральних збройних сил Німеччини) для випробувань і бойової стрільби в Німеччині", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, отримано макети перспективного російського основного бойового танка Т-14 на гусеничній платформі "Армата", який ще не прийнятий на озброєння армії Росії.

Зазначимо, на сьогодні підготовку в Німеччині проходять і українські військові. Їх вчать поводженню з тими озброєннями, які нададуть Україні.

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