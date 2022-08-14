Вчаться знищувати танки РФ? Армія Німеччини отримала роботизовані макети

Німецька армія отримала роботизовані макети, які імітують російські танки. Такі мішені зазвичай використовуються на тренуваннях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter компанії GaardTech.

Зокрема, отримано макети перспективного російського основного бойового танка Т-14 на гусеничній платформі "Армата", який ще не прийнятий на озброєння армії Росії.

"GaardTech розгорнула перші роботизовані транспортні засоби противника для Бундесверу (Федеральних збройних сил Німеччини) для випробувань і бойової стрільби в Німеччині", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, на сьогодні підготовку в Німеччині проходять і українські військові. Їх вчать поводженню з тими озброєннями, які нададуть Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.