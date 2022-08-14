Вчаться знищувати танки РФ? Армія Німеччини отримала роботизовані макети
Німецька армія отримала роботизовані макети, які імітують російські танки. Такі мішені зазвичай використовуються на тренуваннях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter компанії GaardTech.
"GaardTech розгорнула перші роботизовані транспортні засоби противника для Бундесверу (Федеральних збройних сил Німеччини) для випробувань і бойової стрільби в Німеччині", - йдеться в повідомленні.
GaardTech has deployed the first Robotic Enemy Vehicles to the @Bundeswehr (German Federal Armed Forces) for testing and live fire employment in Germany— GaardTech (@GaardTech) August 13, 2022
Realistic enemy forces, which stimulate sensor systems and enable the training on smart turrets are a must. pic.twitter.com/ww3ZXm67IS
Зокрема, отримано макети перспективного російського основного бойового танка Т-14 на гусеничній платформі "Армата", який ще не прийнятий на озброєння армії Росії.
Зазначимо, на сьогодні підготовку в Німеччині проходять і українські військові. Їх вчать поводженню з тими озброєннями, які нададуть Україні.
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