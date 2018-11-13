Учасники паризьких терактів вели підготовку до них через Facebook

Фото: Салах Абдеслам (bx1.be)

Ці облікові записи були створені між листопадом 2014 і січнем 2015 року з однієї IP адреси інтернет-кафе в брюссельській комуні Моленбек

Салах Абдеслам, вважається єдиним, хто залишився в живих з групи терористів, які вчинили 13 листопада 2015 року теракти в Парижі, та координував підготовку до них через Facebook, використовуючи фальшиві профілі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на L'Express.

Як повідомляє видання, Абдеслам листувався зі спільниками з брюссельського інтернет-кафе. Майбутні вбивці 130 осіб в Парижі спілкувалися під псевдонімами Pouchos pouchos, Raphael Scott і Rachid Bourriche.

Ці акаунти були створені між листопадом 2014 і січнем 2015 року з однієї IP адреси інтернет-кафе в брюссельській комуні Моленбек в 200 метрах від будинку, в якому жили брати Абдеслам.

Зокрема, під профайлом Pouchos pouchos Абдеслам звертався до учаснику банди Абдельхамиду Абаауду.

Як зазначає L'Express, на даний момент ЗМІ не мають ані офіційної інформації, ні витоками про зміст листування терористів.

Зазначимо, теракти в Парижі, в результаті яких за офіційними даними загинуло 128 осіб, що відбулися 13-14 листопада 2015 року відразу в декількох місцях. За попередніми даними терористичний акт вчинила 10 терористів, 8 з яких були застрелені в ході перестрілки з поліцією.