Участники парижских терактов вели подготовку к ним через Facebook

Фото: Салах Абдеслам (bx1.be)

Эти аккаунты были созданы между ноябрем 2014 и январем 2015 года с одного адреса IP интернет-кафе в брюссельской коммуне Моленбек

Салах Абдеслам, считающийся единственным оставшимся в живых из группы террористов, совершивших 13 ноября 2015 года теракты в Париже, координировал подготовку к ним через Facebook, используя фальшивые профайлы. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на L'Express.

Как сообщает издание, Абдеслам вел переписку с сообщниками из брюссельского интернет-кафе. Будущие убийцы 130 человек в Париже общались под псевдонимами Pouchos pouchos, Raphael Scott и Rachid Bourriche.

Эти аккаунты были созданы между ноябрем 2014 и январем 2015 года с одного адреса IP интернет-кафе в брюссельской коммуне Моленбек в 200 метрах от дома, в котором жили братья Абдеслам.

В частности, под профайлом Pouchos pouchos Абдеслам обращался к участнику банды Абдельхамиду Абаауду.

Как отмечает L'Express, на данный момент СМИ не располагают ни официальной информацией, ни утечками о содержании переписки террористов.

Отметим, теракты в Париже, в результате которых по официальным данным погибло 128 человек, произошли 13-14 ноября 2015 года сразу в нескольких местах. По предварительным данным террористический акт совершило 10 террористов, 8 из которых были застрелены в ходе перестрелки с полицией.