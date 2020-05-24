Учасники мітингу на Майдані рушили до офісу Зеленського

Близько трьох тисяч учасників акції "Стоп реванш" вирушили з Майдану незалежності. Мітингувальники направляються до офісу президента в Маріїнському палаці.

Про це з місця подій повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За попередніми даними, в колоні не менше трьох тисяч осіб.

Фото з місця подій (Віталій Носач, РБК-Україна)

Крім невдоволення політикою правління президента Володимира Зеленського, зокрема, його мирних ініціатив щодо врегулювання ситуації на Донбасі, учасники мітингу також вимагають звільнити главу його Офісу - Андрія Єрмака.

Акцію "Стоп реванш" організували дві громадські організації, які позиціонують себе як патріотичні - "Демократична сокира" і "Справа громад". Пізніше до акції приєднався "Національний корпус".

Паралельно аналогічні акції повинні відбутися у більшості українських міст.

Нагадаємо, у зв'язку з масовими акціями поліція посилила заходи безпеки в центрі Києва.