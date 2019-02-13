Учасникам зіткнення під Подільським райвідділком можуть повідомити про підозру

Фото: затримання активістів (kyiv.npu.gov.ua)

У поліції вважають, що "штурм" будівлі поліцейської дільниці був спланований

Учасникам так званого "штурму" Подільського райвідділу поліції можуть у середу, 13 лютого повідомити про підозру. Про це заявив голова департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко, передає РБК-Україна з посиланням на "112 Україна".

Зі слів Шевченка, поки жодній людині, що брала участь у сутичках з поліцією під райвідділом, не повідомили про підозру, але перші повідомлення про підозру можуть оголосити вже завтра.

Він додав, що активістів можуть притягнути до відповідальності за трьома статтями: "Насильство щодо працівника правоохоронного органу", "Хуліганство" і "Підготовка до посягання на життя працівника правоохоронного органу".

Шевченко вважає, що "штурм" будівлі поліцейської дільниці був запланований заздалегідь, тому що "жодних інших причин, які могли спричинити такі наслідки, не було".

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва постановив застосувати до Василя Мельникова, якого підозрюють у перевищенні службових повноважень при затримання активістів у Подільському райвідділі поліції в Києві 9 лютого, запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з правом внесення застави в сумі 115 200 гривень.