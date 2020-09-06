Учасник обміну полоненими порізав собі вени в СІЗО Донецька, - мати заручника

Фото: Григорій Сінченко в Донецьку (скріншот/YouTube)

Українець Григорій Сінченко, втретє узятий в заручники бойовиками "ДНР", через тортури у донецькому СІЗО, порізав собі вени. Зараз він знаходиться в лікарні при ізоляторі, в одиночній камері.

Про це повідомила його мати Тетяна Гулевська, передає "Укрінформ".

Вона назвала слідчого, який, за словами її сина, причетний до тортур і побиття, - Станіслав Кошовий.

"Його по-звірячому били, вимагаючи відмовитися від нашого адвоката і підписатися під того, якого вони хочуть. Гриша порізав вени і кров'ю в камері написав протест проти катувань", - сказала вона.

Відзначимо, вперше бойовики затримали Сінченка за підозрою в підриві торгових кіосків та лінії електропередачі" у 2016 році. Однак, 27 грудня 2017 року він був звільнений в рамках обміну полоненими. За словами матері, він хотів помститися бойовикам за тортури.

У жовтні 2019 року Сінченка знову затримали "спецслужби ДНР". У травні 2020 року в ЗМІ ОРДО з'явилася інформація, що заручник втік.

До цього бойовики "ДНР" оголосили в розшук українського заручника Георгія Сінченка після його втечі.

Раніше повідомлялося, що в полоні бойовиків на окупованому Донбасі утримуються 214 українців.

Нагадаємо, 16 квітня відбувся обмін полоненими між Україною і проросійськими бойовиками з так званих "ДНР" і "ЛНР".

Нещодавно адвокат українських політв'язнів в РФ Микола Полозов заявив про відсутність прогресу в питанні звільнення заручників Кремля.