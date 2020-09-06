Участник обмена пленными порезал себе вены в СИЗО Донецка, - мать заложника

Фото: Григорий Синченко в Донецке (скриншот/YouTube)

Украинец Григорий Синченко, в третий раз взятый в заложники боевиками "ДНР", из-за пыток в донецком СИЗО вскрыл себе вены. Сейчас он находится в больнице при изоляторе, в одиночной камере.

Об этом сообщила его мать Татьяна Гулевская, передает "Укринформ".

Она назвала следователя, который, по словам ее сына, причастен к пыткам и избиениям, - Станислав Кошевой.

"Его зверски избивали, требуя отказаться от нашего адвоката и подписаться под того, которого они хотят. Гриша порезал вены и кровью в камере написал протест против пыток", - сказала она.

Отметим, впервые боевики задержали Синченко по подозрению "в подрыве торговых киосков и линии электропередачи" в 2016 году. Однако, 27 декабря 2017 года он был освобожден в рамках обмена пленными. По словам матери, он хотел отомстить боевикам за пытки.

В октябре 2019 года Синченко снова задержали "спецслужбы ДНР". В мае 2020 года в СМИ ОРДО появилась информация, что заложник сбежал.

До этого боевики "ДНР" объявили в розыск украинского заложника Георгия Синченко после его побега.

Ранее сообщалось, что в плену боевиков на оккупированном Донбассе удерживаются 214 украинцев.

Напомним, 16 апреля состоялся обмен пленными между Украиной и пророссийскими боевиками из так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Недавно адвокат украинских политзаключенных в РФ Николай Полозов заявил об отсутствии прогресса в вопросе освобождения заложников Кремля.