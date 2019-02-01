Верховний суд повернув державі земельні ділянки Голосіївського парку у Києві вартістю майже 500 тисяч гривень. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Генеральної прокуратури України.

Як зазначається, перевищення органом місцевого самоврядування повноважень щодо розпорядження землями природно-заповідного фонду призвело до вибуття із держвласності у власність комерційної структури 5 земельних ділянок природного парку "Голосіївський", вартістю майже 500 тис гривень.

Повідомляється, що суд задовольнив позов прокурора щодо витребування у приватної структури земельних ділянок лісогосподарського призначення, які є частиною Голосіївського парку та які незаконно вибули із державної власності.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що суд повернув громаді Києва ділянку на Трухановому острові, на якій незаконно були збудовані споруди.

Такоже повідомлялося, что суд повернув у державну власність земельну ділянку сина колишнього міністра охорони здоров'я України Раїси Богатирьової.