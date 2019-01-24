Участь в "Зеленому тижні - 2019" підсилює бренд України, - Мартинюк

Фото: minagro.gov.ua

Мартинюк розповів про виставку "Зелений тиждень"

Повернення України як повноцінного учасника з національним павільйоном на виставку "Зелений тиждень" поглиблює міжнародне ділове партнерство та економічні зв’язки, розширює географію постачання українських товарів на світові ринки, посилює позитивний імідж та національний бренд "Ukraine Now". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства.

"Цей захід – унікальна можливість міждержавного нетворкінгу та місце, де можна звірити глобальні тренди і відповідно до них визначити напрями розвитку галузі", - прокоментував в.о. міністра аграрної політики та продовольства України Максим Мартинюк.

У перші дні виставки Українська делегація провела десятки міждержавних переговорів з аграрними міністрами ЄС. Крім того, відбулися двосторонні зустрічі з представниками Світового банку, Союзу фермерів ФРН, Федерації індустрії продовольства та напоїв ФРН, Федерального Міністерства продовольства і сільського господарства ФРН.

Голова делегації Мартинюк взяв участь у зустрічі з федеральним канцлером Ангелою Меркель в рамках Глобального форуму з питань продовольства та сільського господарства. Меркель виступила перед іноземними міністрами сільського господарства з промовою про значення цифрових технологій для майбутнього сільського господарства.

Мінагрополітики висловило свою вдячність усім компаніям, які долучилися до організації української участі на "Зеленому тижні" у форматі національного павільйону та його фінансуванні. Серед них: багаторічний лідер українського ринку з виробництва та експорту меду "Асканія-Пак", виробник мінеральних вод і постачальник устаткування "Альтаір", виробник заморожених хлібобулочних виробів Chanta Mount, торгова компанії "Екона", яка популяризує веганські продукти, МХП, компанія "Чумак", "Верес", "Фаворит Фудз", Волинський бровар, Перша приватна броварня, Шабо.

Окрема подяка була висловлена державним холдингам - ДПЗКУ, Аграрний фонд, Артемсіль, Укрспирт, а також оператору українського павільйону - Промфінінвест і Фуд корт сервіс - за гідне представлення української кухні.

Повноцінна присутність України на одній з найбільших і найпрестижніших агропромислових виставок у світі, в якій бере участь 61 країна, є унікальною нагодою підтримувати позитивний імідж держави та просувати національний бренд Ukraine Now.

Довідково:

"Україна на Зеленому тижні в цифрах":

• 1200 кв. м – площа національного павільйону

• 56 компаній – українські учасники Grüne Woche-2019

• 21 напрямок українського аграрного бізнесу представлений

• 19 000 кг зразків української продукції

• Понад 400 000 відвідувачів виставки за 10 днів

• 90 000 відвідувачів-торгових партнерів