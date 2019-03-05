Участь коміків і гумористів в політиці йде на користь суспільству, - екс-мер Рейк'явіка

На думку Йона Гнарра, коміки і гумористи викликають довіру суспільства

Комики и юмористы вызывают доверие общества, а их участие в политике идет ему на пользу. Такое мнение высказал телевизионный комик и бывший успешный мэр столицы Исландии – Рейкьявика Йон Гнарр, который возглавил город в 2010 году, во время экономического кризиса, не имея никакого опыта в политике, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью.

"Я думаю, что комикам и юмористам здорово попробовать себя в политике. Их участие в этих процессах приносит только пользу обществу. Потому что комики, обычно, умные и талантливые, и у многих из них есть способность вызывать к себе доверие людей", – сказал экс-мэр.

Он также рассказал, что политические старожилы были раздражены его успехом на выборах.

"Многие, так называемые "старые волки" политики, были недовольны моей кандидатурой. Некоторые даже чувствовали себя оскорбленными. Реакция в медиа была тоже не самой позитивной – одни называли меня шарлатаном, другие – критиковали за отсутствие какого-либо политического опыта, и все постоянно твердили, что я не справлюсь с такой задачей. Некоторые вообще говорили, что юмористы почему-то умственно отсталые. В городской администрации старые политики меня называли клоуном. Вот только мне было плевать на их мнения!", – вспоминает Гнарр.

Артист отметил, что слышал о Владимире Зеленском – украинском комике, который пошел в политику, и пожелал ему удачи.

"Советую ожидать лучшего, но готовиться худшему. И еще! Владимир, если тебя выберут, главное – не перетрудиться. Потому что здоровье – превыше всего!", – сказал Йон Гнарр.

Йон Гнарр и его "Лучшая партия", состоящая их панков и рок-музыкантов, победили на выборах в городе, который традиционно голосовал за консерваторов. За четыре года работы его команда смогла реконструировать финансовую систему, улучшить инфраструктуру, реорганизовать школы.