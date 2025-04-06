Участники энергорынка наработают дорожную карту для выхода из долгового кризиса

"Речь будет идти об очень глубинном компромиссе, который должен быть найден по всей этой цепи", - заявил Кучеренко.

Он поддержал идею главы ГП "Гарантированный покупатель" Артема Некрасова о формировании дорожной карты. Некрасов в свою очередь подчеркнул, что наработка такой карты возможна и необходима.

"Я уверен, что можно наработать перечень решений по ликвидации всех небалансов технических, финансовых и так далее на энергорынке... Затем собрать в одном большом зале всех зеленых стейкхолдеров, ассоциаций, основных инвесторов и так далее, провести честную дискуссию". - заявил Некрасов.

Кучеренко в ответ заверил, что ВСК готова предоставить свою площадку для дальнейших обсуждений и включить наработанные предложения в свой промежуточный отчет.

"Неплохо было бы, чтобы контуры этого компромисса вошли в отчет наш промежуточный, который будет в ближайшее время, мы доложим это парламенту", - сказал он.

Кроме того, руководитель ГП "Гарантированный покупатель" Артем Некрасов на заседании ВСК заявил, что задолженность перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников сейчас составляет 22 млрд грн.