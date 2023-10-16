Участники боевых действий могут получить бесплатную правовую помощь. Сделать это можно как по телефону, так и в бюро правовой помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал Кабмина .

Как рассказали в Кабмине, свыше 10 тысяч ветеранов войны и военнослужащих обратились в систему безвозмездной юридической помощи с начала 2023 года. Среди распространенных вопросов этой - основания увольнения с воинской службы, порядок перевода в другую воинскую часть, а также касающиеся семейных правоотношений, в частности взыскания алиментов, развод, оформление наследства.

Какие услуги могут получить участники боевых действий

Участники боевых действий могут получить как бесплатную консультацию, так и представительство интересов в суде. В перечень услуг входят:

обжалование действий или бездействия воинской части, органов власти;

оформление или перерасчет пенсии, других социальных выплат и льгот;

исправление ошибок в начислениях за коммунальные услуги;

решение семейных вопросов: алименты, разводы, наследства;

решение других правовых проблем, в том числе в судебном порядке.

Также в систему могут обратиться военнослужащие без статуса участника боевых действий по всем услугам, кроме документов для обращения в суд.

Как попросить о помощи

Для получения устной консультации позвоните по телефону: 0 800 213 103. Звонки со стационарных и мобильных телефонов в пределах Украины бесплатны. Контактный центр работает по будням с 8:00 до 18:00.

Бесплатные также звонки с мобильного приложения Telegram: https://t.me/+380677213103 .

Если вы хотите получить помощь в письменном варианте, напишите в Telegram-бот: https://t.me/LegalAidUkraineBot.

Или обращайтесь в ближайшее бюро юридической помощи: https://bit.ly/bpd_buro .

Если вам нужна помощь с обращением в суд (помощь со составлением заявления, представительство интересов в суде), посетите ближайшее бюро юридической помощи и подайте следующие документы: заявление (помогут написать в бюро), паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, удостоверение участника боевых действий (удостоверение личности с инвалидностью в результате войны).

Ранее мы писали, какие есть варианты получения статуса участника боевых действий.