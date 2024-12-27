Участник клубного чемпионата мира переманивает звезду "Шахтера"

Речь идет о 21-летнем бразильском полузащитнике "Шахтера" Марлоне Гомесе, который может присоединиться к участнику клубного чемпионата мира.

По информации бразильского СМИ, представители "Ботафого" уже контактировали с агентами Марлона Гомеса и даже сделали предложение по размерам зарплаты. Отмечается, что клуб хочет сначала договориться с игроком, а уже после этого вести переговоры с "Шахтером".

Стоит добавить, что "горняки" в январе 2024 года заплатили за хавбека 12 млн евро. Контракт бразильца с чемпионом Украины действует до конца 2028 года.

Кто такой Марлон Гомес

Уроженец Рио-де-Жанейро, воспитывался в структуре "Нова-Игуасу". Подростком попал в "Васко да Гаму".

На взрослом уровне дебютировал в сезоне-2022. За "Васко да Гаму" в целом провел 45 поединков во всех турнирах, отметившись 2-мя забитыми голами и 3-мя ассистами.

В начале 2024 года присоединился к "Шахтеру". С тех пор провел за команду 31 матч, записав в свой актив 4 гола и 4 ассиста.

За плечами Гомеса выступления за сборные Бразилии U-16, U-18, U-20 и U-23. Он стал чемпионом Южной Америки среди 20-летних (2023). Transfermarkt оценивает футболиста в 10 млн евро.