Участник еврокубков неожиданно отстранил от тренировок звезду команды: известна причина

26-летний центрбек отказался продлить контракт с криворожцами. Действующий договор с "Кривбассом" рассчитан до лета 2025 года.

"Да, он занимается с тренером. Все в порядке. Мы все делаем действительно согласно контракту. Никаких претензий ни к кому нет. Он не хочет продлевать контракт – мы не можем рассчитывать на человека, который не хочет сотрудничать с клубом. Вот такие в нас разногласия получились", – рассказал функционер.

По словам Баенко, Стецьков отказался от одной из самых высоких зарплат в первой команде. В свою очередь он якобы заинтересован в переходе во львовские "Карпаты" или другой клуб. Как следствие, "Кривбасс" убрал защитника из тренировочного процесса, а наставник команды Юрий Вернидуб в дальнейшем не будет рассчитывать на него.

Стецьков перешел в "Кривбасс" летом 2022 года из "Александрии" на правах свободного агента. С тех пор центрбек сыграл 65 матчей во всех турнирах за криворожцев, в которых забил 4 мяча. В нынешнем сезоне украинец провел 9 поединков в целом (1 гол).