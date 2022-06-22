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Збитки українських банків скоротилися більш ніж у п'ять разів

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Україна, Середа 22 червня 2022 09:34
Збитки українських банків скоротилися більш ніж у п'ять разів Фото: банки України за травень отримали збиток 1,3 млрд гривень (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Збиток після оподаткування платоспроможних українських банків у січні-травні 2022 року склав 1,310 млрд гривень. Це в 5,6 рази менше, ніж за перші чотири місяці року (7,426 млрд гривень).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, доходи банків за січень-травень 2022 року склали 116,514 млрд гривень, витрати - 117,824 млрд гривень.

Збитки українських банків скоротилися більш ніж у п'ять разів

За даними в НБУ, банки сформували значні обсяги резервів під очікувані збитки через наслідки війни. Відрахування в резерви зросли у вісім разів порівняно з січнем-травнем 2021 року - до 39,192 млрд гривень.

Збитки українських банків скоротилися більш ніж у п'ять разів

Як повідомляло РБК-Україна, прибуток українських банків виріс за 2021 рік майже в 2 рази до рекордного рівня. Прибуток після оподаткування платоспроможних українських банків у січні-грудні 2021 року склав 77,530 млрд гривень. Це на 95,2% більше, ніж роком раніше (39,727 млрд гривень).

Нагадавши, збиток після оподаткування платоспроможних українських банків у січні-квітні 2022 року склав 7,426 млрд гривень.

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