Збитки "Дніпропетровськгазу" зросли на 24% порівняно з минулим роком

Сума збитків АТ "Дніпропетровськгаз" в 2019 році перевищить 262 млн гривень. Це на 24% більше, ніж у 2018 році. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Існуючі тарифи на розподіл газу з кожним місяцем посилюють кризу в газовій галузі і ставлять під загрозу проходження опалювального сезону 2019-2020. Четвертий рік поспіль для АТ "Дніпропетровськгаз" діє економічно необґрунтований тариф, за цей час загальна сума збитків компанії досягла 908 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, першочерговою проблемою перед початком опалювального періоду є знос газорозподільних мереж та зростаюча загроза їх аварійності. На сьогодні в області налічується 6,4 тис. км повністю замортизованих газопроводів, а в тарифі передбачено кошти на заміну лише 4,1 км Така ж ситуація і з шафовими розподільними пунктами, які підтримують тиск газу в мережі на необхідному рівні. У той час як 667 ШРП замортизовані, АТ "Дніпропетровськгаз" виходячи з діючого тарифу може спрямувати кошти на заміну лише 63 пунктів.

"Збиткові тарифи на розподіл газу і відповідна недостатність фінансування призводять до критичного стану мереж, що створюють ризики для безпечного і стабільного газопостачання. За 4 роки їх дії, збитки компанії склали 908 млн гривень, а усього по галузі - 20 млрд гривень", - йдеться в повідомленні.

Також у прес-службі зазначили, що не менш важливою проблемою є відтік кваліфікованих кадрів з підприємства. "Середня заробітна плата на підприємствах енергетичної галузі на території Дніпропетровської області, які займаються постачанням електроенергії, газу та кондиційованого повітря в серпні 2019 року становила 11916 гривень. Середня заробітна плата працівників "Дніпропетровськгазу" за аналогічний період склала 8120 гривень, що на 32% менше. Низькі зарплати призводять до відтоку кваліфікованих фахівців, які шукають більш високооплачувану роботу. За 9 місяців 2019 роки з підприємства звільнилося 549 фахівців. Як правило, це слюсарі, зварювальники, монтери, водії - люди, які цілодобово забезпечують безаварійне розподіл газу", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим АТ "Дніпропетровськгаз" підкреслює необхідність таких кроків з боку НКРЕКП:

- довести розмір тарифу до економічно обґрунтованого рівня;

- компенсувати операторам ГРМ понесені збитки.

"Споживачі природного газу також очікують новий тариф. Це підкріплено результатами дослідження Київського міжнародного інституту соціології. Абсолютна більшість опитаних споживачів відзначили, що для них важливо розуміти, скільки саме вони платять за спожитий енергоресурс, а скільки - за послугу доставки в будинок. У більшості споживачі зацікавлені в тому, щоб отримувати деталізовану інформацію про складових вартості послуг енергопостачання", - йдеться в повідомленні.