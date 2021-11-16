UBTA закликала Раду проголосувати за проект щодо промвикидів: враховує зауваження бізнесу

Автори листа нагадали: після того, як Верховна рада відхилила законопроєкт №4167 "Про промислове забруднення", депутати подали три альтернативні редакції: проект "Про інтегроване запобігання та контроль забруднення" №6004, "Про інтегроване запобігання та контроль забруднення, що виникає у результаті промислової діяльності" №6004-1, та проект "Про забезпечення конституційних прав громадян на безпечне життя і здоров’я довкілля" №6004-2.

"Ми провели аналіз усіх трьох проєктів і констатуємо: усі три проєкти потребують техніко-юридичного доопрацювання, оскільки містять низку зауважень загально-правового характеру. Зокрема - неоднозначність трактування основоположних термінів, відсутність чіткого предмету правового регулювання та визначення поняття низки технічних термінів, а також неузгодженість із базовими нормативними актами в екологічній сфері", - наголосили представники UBTA.

Зокрема, експертний аналіз показав: проєкти №6004 та №6004-2 надають органам виконавчої влади виключні права щодо участі у процесі видачі інтегрованого дозволу. Проте зосередження владних повноважень у одному органі сприяє можливим корупційним проявам, тому доречним було б розподілити ці повноваження між двома державними структурами, як це пропонується у проєкті №6004-1. До того ж, питання, які матимуть значний вплив на економіку держави та функціонування підприємств і бізнесу, доцільно визначати саме на рівні Кабінету міністрів, як це й передбачає проект.

"Також законопроєкт №6004-1 у якості невід’ємної частини оцінки відступу визначає план модернізації установки для досягнення нормативів, визначених у висновках НДТМ. Таким чином, позиція проєкту спрямована на захист підприємств від значного фінансового навантаження через потребу модернізуватися у стислі терміни", - поясняють автори листа.

Експерти підкреслюють: проєкти №6004 та №6004-2 визначає, що строк надання відступу не може перевищувати 7 років та не підлягає продовженню, у той час як альтернативний №6004-1 надає можливість 7-річного відступу, якщо потрібна модернізація виробництва, а якщо ж потрібно змінити технологію - передбачається відступ в 15 років, які є більш прийнятними для українських підприємств.

"Проекти №№6004 та 6004-2 містять норми на кшталт «не спричиняти забруднення, внаслідок порушуватимуться екологічні, санітарні та гігієнічні нормативи». Такі норми є оціночними та загальними, що створює підгрунтя для можливих зловживань і тиску на підприємства. Проект №6004-1, у свою чергу, не містить таких вимог - натомість він зобов’язує операторів "попереджати забруднення" та "вживати заходів для запобігання аваріям", - підкреслюють автори листа.

Також проект №6004 не містить чіткого переліку документів, які повинні бути в реєстрі інтегрованих довкільних дозволів, що також створює підстави для зловживань. Крім того, проекти №№6004 і 6004-2 містять норму, згідно з якою інтегрований дозвіл може у судовому порядку оскаржити "будь-яка фізична та юридична особа", навіть та, права якої не були жодним чином порушені. Це суперечить засадам судового захисту - який передбачає, що правосуддя здійснюється для захисту порушених прав і свобод.

"Проект №6004-1 також пропонує продовжити дію поточних технологічних нормативів допустимих викидів, затверджених до набрання чинності закону, до дня введення в дію висновків НДТМ. Крім того, він передбачає встановлення на національному рівні Перехідного плану скорочення окремих видів викидів. Така пропозиція сприятиме поступовому впровадженню нових технологій і надасть можливість підприємствам зменшити фінансове навантаження у разі модернізації, без руйнівного впливу на економіку держави", - наголосили у UBTA.

Тому автори листа, привітавши наміри влади реформувати законодавство щодо промислового забруднення, закликали взяти за основу законопроект №6004-1 - як такий, що враховує більшість зауважень і пропозицій від бізнесу.